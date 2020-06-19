Засилье топлива из РФ в Украине: Комиссия по международной торговле планирует отказать в расследовании и не защищаться от российского импорта (документ)

Проект решения, которое могут принять уже в понедельник, есть в распоряжении УНИАН.

Межведомственная комиссия по международной торговле готовит на понедельник, 22 июня, решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ.

Об этом говорится в проекте решения, который есть в распоряжении УНИАН.

«Межведомственная комиссия по международной торговле рассмотрела жалобу ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации, отчет и выводы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о результатах проведения антисубсидиционной процедуры относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением Российской Федерации. По результатам рассмотрения Комиссия установила, что приведенные в жалобе доводы с достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования (...) Комиссия решила не нарушать антисубсидиционное расследование», - говорится в проекте решения.

Пункт о рассмотрении решения также есть в повестке дня заседания комиссии 22 июня, который раздали ее членам.

«О результатах рассмотрения жалобы о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации», - говорится в документе.

Напомним, 21 января 2020 года три национальных товаропроизводителя - ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" - подали совместную жалобу по внедрению компенсационных мер в отношении российского импорта субсидированного дизельного топлива и сжиженного газа. Также ПАО "Укртатнафта" выступила с инициативой отменить льготы на сжиженный газ, который в основном импортируется из РФ".

18 июня "Укртатнафта" выступила с резким заявление в адрес "защитников" российского импорта топлива. В компании подчеркнули, что национальные товаропроизводители настаивают на защите только от российского импорта. Это не касается импорта из Беларуси, Литвы, Польши, танкерных поставок, которые осуществляют все участники рынка.

Кроме того, в заявлении отмечается, что рынок конкурентный и цены будут стабильные.

"Если поставщики российского топлива поднимут цены на сумму пошлины, они будут неконкурентными по отношению к другим. Пошлина вводится не для повышения цен, а для направления в украинский бюджет тех льгот, сверхприбылей и субсидий, которые получают российские производители от РФ для завоевания рынка Украины неконкурентным путем", говорится в заявлении.

Также в компании отмечают, что факт нелегитимного субсидирования производителей в РФ был доказан.

"Департамент защиты национального товаропроизводителя Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в своем отчете пришел к этому выводу. Поэтому Межведомственная комиссия по международной торговле, согласно Закону Украины "О защите национального товаропроизводителя от субсидированного импорта", обязана начать расследование и изучить факты. Но цинизм защитников российских нефтепродуктов на рынке Украины дошел до того, что в том же отчете Департамента защиты национального товаропроизводителя было указано, что ПАО "Укртатнафта" не соответствует критериям национального товаропроизводителя, поэтому жаловаться на засилье российского импорта не имеет права", - говорится в заявлении.

"Мы считаем, что ситуация с рассмотрением нашей жалобы – это очень показательное дело. Это тест на способность Государства избрать стратегию развития, в которой Украина будет защищена от войны, которая продолжается не только на Донбассе, но и в энергетическом секторе", - подытожили в компании.

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