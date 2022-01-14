Уже может, но ограничено и на периоды не более квартала. В 2021 году поставщики энергоресурсов, в том числе и "ЙЕ Энергия", начали предлагать бизнесу электроэнергию по фиксированной цене. Только, к сожалению, не благодаря происходящему на рынке, а, скорее, вопреки.

Регулятор рынка – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – в конце лета прошлого года разослала поставщикам категоричные письма, в которых настаивала, чтобы в коммерческих предложениях указывалась цена в денежном выражении, а не в формульном. Хотя именно по формуле в контракте работало большинство поставщиков.

Формула не способствует развитию конкуренции между поставщиками и не дает потребителям в полной мере воспользоваться правом сменить поставщика – таковы аргументы регулятора. Который, замечу, игнорирует со своей стороны аргументы участников рынка об искусственном усложнении процедуры смены поставщика и категорически не хочет упрощать этот порядок.

Что же НКРЭКУ со своей стороны делает, чтобы рынок развивался до уровня, позволяющего поставщикам выполнить это требование? Регулятор наблюдает за тем, как крупнейшие продавцы электроэнергии нарушают обязательства своих контрактов с поставщиками. Так, например, в октябре 2021 года крупнейший продавец НАЭК "Энергоатом" в одностороннем порядке ограничил объемы по контрактам с рядом поставщиков. В ноябре еще один крупный продавец – "Центрэнерго" – поставил поставщиков перед фактом повышения цены по заключенным ранее договорам.

После этих инцидентов поставщики не раз обращались к регулятору с просьбами принять хоть какие-то меры в рамках своих компетенций.

Чтобы дать клиенту стабильную цену на длительный период – от полугода и дольше, поставщик должен быть уверен, что закупит соответствующий ресурс на оптовом рынке и цена закупленного ресурса не будет меняться. Однако на сегодня у нас нет понятного прогнозируемого графика продаж генерацией ресурса на рынке двусторонних договоров. К тому же, видим, что выполнение обязанностей по контрактам между продавцами и покупателями оптового ресурса никто не соблюдает и никто не контролирует.

То есть, поставщик не может быть до конца уверен ни в объемах, ни в сроках закупки, ни в цене. При этом, и в возможности сбалансировать эффективно свои портфели поставщики в течение сентября-октября 2021 года были ограничены – как раз решением НКРЭКУ.

За нарушение установленного ограничения в 10% объема продажи на рынке на сутки вперед от законтрактованного объема на рынке двусторонних договоров 13-ти компаниям-трейдерам регулятор назначил максимальный штраф в 1,7 млн грн. Такой размер штрафа является несоразмерным масштабам нарушения (в разы превышающим сумму, "вышедшую" за лимит), а процедура вынесения решений была как минимум непрозрачной и не соответствующей регламенту регулятора.

Если выстраивать понятные и прозрачные правила игры на рынке адекватно с самого начала цепочки продажи электроэнергии, то фиксированная цена на этот ресурс для бизнеса в Украине возможна уже в ближайшем будущем. Но для этого на замену бессистемным карательным мерам необходимо:

ввести эффективные механизмы контроля за выполнением условий заключенных двусторонних договоров;

внедрить стандартизированную типовую форму договора между продавцом и покупателем энергоресурсов на бирже по двусторонним договорам;

ввести кодировку купленной мощности по договорам купли-продажи электроэнергии, что поможет отслеживать ее происхождение от генерации до конечного потребителя.

Именно такой, грамотно организованный рынок, и даст возможность украинскому бизнесу планировать свои затраты на покупку электроэнергии на полгода или год вперед. А чем меньше стресса у бизнеса – тем меньше стресса у рядовых украинцев.

Василий Гончарук, заместитель главы правления по вопросам электроэнергии Ассоциации поставщиков энергоресурсов