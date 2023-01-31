Уже почти год крупнейшая атомная электростанция в Европе – Запорожская АЭС, которая расположена в городе Энергодар, находится под оккупацией российских войск.

Весь мир буквально в прямом эфире наблюдал, как мужественно жители Энергодара голыми руками пытались остановить российские танки и не дать зайти в город. Несколько человек отдали за это свою жизнь. Четвертого марта рашисти прорвали местную оборону и оккупировали город и Запорожскую атомную станцию, начав беспрецедентный акт ядерного терроризма.

Сейчас на украинской станции хозяйничают энергетики корпорации "Росатом", которая несмотря на глобальные антироссийские санкции за время полномасштабной войны России против Украины, только увеличила свои доходы.

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Действия захватчиков на ЗАЭС неоднократно ставили весь мир на грань ядерной катастрофы: русские варвары обстреливали и обесточивали станцию, которой крайне необходимо поддерживать питания для охлаждения реакторов. Оккупанты целенаправленно превращают крупнейший ядерный объект в Европе на военную базу, располагая возле реакторов тяжелое вооружение и прикрываются ею, как щитом в страхе перед наступлением наших героических защитников.

Пока оккупанты не способны запустить в работу ни один из шести энергоблоков ЗАЭС, поскольку повреждены почти все линии электропередачи кроме одной, через которую станция получает из Украины питания на собственные нужды.

Российская Федерация нарушила все принятые миром принципы ядерной безопасности

В течение одиннадцати месяцев оккупации наших энергетиков на станции пытали, убивали, заставляя перейти на российскую сторону. Сейчас тем специалистам, кто отказался подписывать с "Росатомом" контракт на работу, был заблокирован доступ на объект. Просто через объявления в прессе и соцсетях захватчики ищут персонал уникальной квалификации, который и до войны трудно было найти.

На станцию готовятся даже завезти атомщиков из Беларуси, настолько все сложно. В таких ужасных условиях эксплуатировать станцию безопасно невозможно.

Из-за простой Запорожской станции и остановки всех ее энергоблоков происходит постоянная деградация систем и оборудования, ведь не соблюдается необходимый температурный режим их работы, а блоки находятся в холодном нерабочем состоянии.

Российская Федерация нарушила все принятые миром принципы ядерной безопасности, совершив многочисленные акты ядерного терроризма на государственном уровне и должна быть за это наказана.

Международные институты, как ООН и подконтрольное ей Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), к сожалению, оказались бессильными: российские оккупанты просто проигнорировали призыв международного сообщества освободить атомную станцию.

Коварная кремлевская дрянь много лет продвигала свои щупальцы по всему миру и теперь нужно время, чтобы отрубить их

Многомесячные переговоры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси поочередно то с Москвой, то с Киевом не дали ожидаемых результатов. Максимум чего достигло Международное агентство - это размещение своих представителей на всех украинских АЭС, включая Запорожскую. Но это никак не мешает оккупантам продолжать нарушать правила безопасной эксплуатации и издеваться над украинским персоналом станции в Энергодаре.

Эксперты считают, что ядерный регулятор не может да и не хочет заставить РФ освободить станцию, потому что россияне имеют большое влияние на МАГАТЭ и занимают там значительную долю руководящих должностей. Коварная кремлевская дрянь много лет продвигала свои щупальцы по всему миру и теперь нужно время, чтобы отрубить их.

Удивительно, но несмотря на почти год ведения кровавой войны против Украины, которой нет никакого оправдания, Россия продолжает сохранять лидерские позиции на мировом ядерном рынке. Доход "Росатома" за прошлый год вырос на 17 процентов по сравнению с предыдущим довоенным годом. При этом экспорт увеличился на 15 процентов и составляет десять миллиардов долларов. Часть этих денег пойдет на финансирование варварской войны против нашей страны.

Более того, по данным украинской разведки, "Росатом" напрямую задействован в производстве оружия: поскольку компания до сих пор не под санкциями, она свободно импортирует материалы и оборудование необходимое для производства оружия.

"Росатом" присутствует в 26 странах мира, что позволяет России до сих пор играть значительную роль на международном рынке как поставщика технологий для строительства АЭС. Кроме того, эта компания строит ядерные реакторы в разных странах мира. Зарубежные заказы "Росатома" составляют двести миллиардов долларов.

Киев настаивает на введении в очередном десятом пакете санкций ЕС ограничений в отношении российской атомной промышленности

Цивилизованному миру, к сожалению, крайне сложно дается понимание, что сотрудничество с российским атомным гигантом становится токсичным.

Отдельные страны продолжают сотрудничать с "Росатомом" в строительстве новых атомных энергоблоков и ряд стран зависит от российского ядерного топлива и услуг: доля мирового рынка производства ядерного топлива, которая приходится на "Росатом", составляет свыше 16 процентов.

Евросоюз по желанию может лишить Россию привилегий и прав в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), так сказать, почистить ряды и закрыть проекты, которые ведет "Росатом" по всему миру.

Киев настаивает на введении в очередном десятом пакете санкций ЕС ограничений в отношении российской атомной промышленности и ее представителей. Таким образом, под давлением могут оказаться ключевые фигуры, которых до сих пор не трогала санкционная машина. Страх потерять большие деньги на заказах по всему миру и изоляция должна заставить варварскую Россию покинуть Запорожскую атомную станцию.

Кстати, наша страна уже отказалась от российского ядерного топлива и наложила санкции на более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом".

Некоторые страны мира также продемонстрировали свое негативное отношение к корпорации, которая откровенно "крышует" ядерный терроризм. Например, Финляндия, где "Росатом" строит два энергоблока, отказалась от сотрудничества и просто закрыла проект. А Болгария отказалась от российского ядерного топлива для некоторых энергоблоков, заменив их американскими и французскими поставками.

Однако весь Европейский союз уже сейчас должен продемонстрировать четкую реакцию на нарушение россиянами всех правил безопасности на Запорожской АЭС в виде введения санкций.

При условии дефицита в национальной системе 4-5 гигаватт мощности, шестигігаватна ЗАЭС могла бы полностью покрыть дефицит электроэнергии

Если европейцы не готовы применять санкции против российской атомной промышленности, которые вступают в действие немедленно, можно принять их с отсрочкой. Например, какая-то часть ограничений может начать действовать с 2024 года, другая еще позже. Так же, как происходило с эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты.

Такие санкции не ограничат текущую деятельность "Росатом", как нужно Украине, но это будет четким сигналом для мировой ядерной отрасли о том, что в ближайшие десятилетия иметь дела с российской корпорацией, которая является ядерной дубинкой в руках Кремля, не стоит и многомиллиардные контракты с течением времени должны быть расторгнуты.

Нишу рашистов заполнят бизнесы других стран, особенно на фоне активного развития в мире новых технологий малых модульных реакторов и возобновляемой энергетики.

Это будет означать значительное сокращение финансовых и технологических возможностей России вести войну против Украины. И будет побуждать варваров освободить ЗАЭС и дать возможность снова производить столь необходимую Украине электроэнергию. Сейчас, в условиях дефицита в национальной системе 4-5 гигаватт мощности, шестигігаватна ЗАЭС могла бы полностью покрыть дефицит электроэнергии в стране.

Будем надеяться, что при утвержденные десятого пакета санкций здравый смысл и понимание важности ядерной безопасности на нашем континенте станут для европейцев большим преимуществом чем кровавые российские деньги.

Анна Бредихина