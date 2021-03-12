Государство должно предоставить поставщикам равный и свободный доступ к ресурсу, который добывается госкомпаниями, подчеркнул глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Для обеспечения функционирования рыночной модели рынка газа государству необходимо предоставить поставщикам равный доступ к ресурсу государственной добычи, а потребителям – свободу в выборе поставщика и газового тарифа.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан в эфире ток-шоу «Energy Freedom с Андреем Куликовым».

«Так называемая нерегулируемая модель рынка газа, где есть спрос, есть разные продукты, и каждый потребитель имеет право свободного выбора — это то, к чему мы долгое время шли. Если мы хотим построить именно рынок, тогда государство должно использовать рыночные механизмы», — сказал Артем Компан.

Он отдельно подчеркнул, что, требуя от поставщиков перевода потребителей на годовой тариф с фиксированной ценой газа, государство должно предоставить поставщикам равный и свободный доступ к ресурсу, который добывается госкомпаниями.

«Для того, чтобы все поставщики были в равных условиях, было бы справедливым со стороны государства, имея в руках 14,5 млрд кубометров газа украинской добычи, предложить аналогичный продукт в рынок. Если государство хочет обеспечить всех украинцев годовым контрактом на газ с фиксированной ценой, то оно должно предложить поставщикам ресурс по такому же годовому контракту и с такой же отсрочкой платежа, какая есть у населения», - добавил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

Компан отметил, что полноценная рыночная модель должна гарантировать потребителю свободу выбора поставщика и способа взаимодействия с поставщиком. При этом он добавил, что поставщики, конкурируя за потребителя сами будут заинтересованы предлагать разные варианты тарифных предложения, среди которых может быть годовой контракт с фиксированной ценой, тариф с равномерным платежом за газ в течение года, покупка газа летом по низкой цене на условиях предоплаты с возможностью потреблять ресурс зимой, базовый месячный тариф и пр.

По словам главы Ассоциации, правительству нужно не убивать рынок ручным регулированием цены газа, а воспользоваться опытом европейских стран и развитых рынков газа в вопросе поддержки уязвимых слоев населения.

«Потребители, которые не имеют возможности оплачивать газ, должны иметь возможность обратиться к государству за субсидией, и оно должно помочь своим гражданам. Либо помочь заработать им больше денег, чтобы они могли позволить себе оплачивать потребленный ресурс. Либо помочь целевым монетизированным способом, то есть предоставить адресную субсидию на постоянной основе либо в отдельные периоды, когда платежи за газ возрастают», — подчеркнул он.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила и вынесла на общественное обсуждение проект решения о введении с 1 мая этого года обязательного годового контракта для всех украинцев, на период действия которого цена газа будет зафиксирована на одном уровне.

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Автор: УНИАН