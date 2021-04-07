Годовой контракт позволит потребителям получить гарантированный тариф при высоких ценах в зимний период.

Годовой контракт на газ, на который будут автоматически переведены украинцы с 1 мая, является более выгодным для бытовых потребителей, в то время как поставщики ресурса несут существенные риски.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор крупного украинского газового поставщика "ЙЕ Энергия", глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

«Для потребителя годовая цена очень выгодна, но она создает много рисков для поставщиков газа. Это и хеджирование, неплатежи за газ, переходы потребителя от одного поставщика к другому. Нам нужно зафиксировать объем поставок газа. Если говорить о поставщике, то годовой продукт его ограничивает. К тому же существует риск, что правительство может захотеть изменить правила за время действия этого контракта», - сказал Компан.

Читайте такжеГодовой контракт на газ гарантирует потребителям с 1 мая неизменность цены в течение года – АссоциацияПо его словам, годовой контракт позволит потребителям получить гарантированный тариф при высоких ценах в зимний период.

В то же время, у части потребителей внедрение годового тарифа может вызвать критику, так как в летний сезон установленная цена на газ может оказаться выше текущих котировок.

Однако нужно понимать, что именно на отопительный сезон приходится самое большое потребление украинскими домохозяйствами голубого топлива. Поэтому вряд ли имеет смысл возвращаться на месячную цену летом, когда топливо используется в основном только для приготовления еды. Экономия средств будет мизерной.

В то же время зимой, когда цена газа по объективным причинам вырастет, украинцы заплатят за больший объем потребления меньше рыночной стоимости голубого топлива и, таким образом, действительно сэкономят.

Как сообщал УНИАН, для предотвращения ценовых скачков на газ правительство предложило обязать поставщиков газа с 1 мая по умолчанию перевести всех бытовых потребителей на годовой контракт.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обяжет все газопоставляющие компании до 25 апреля опубликовать на своих сайтах цены на газ для потребителей, которые будут действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Также газовым компания не запрещено предлагать гражданам и месячные тарифы на газ. Для перехода потребитель должен будет подать соответствующую заявку. Кроме того, потребитель имеет право перейти к другому поставщику газа в любой момент действия годовой цены.

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Автор: Иван Бойко