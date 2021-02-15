Также будет предложен механизм специальных пошлин для нефтепродуктов, сжиженного газа и коксующегося угля.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус весной инициирует законопроект о запрете импорта электроэнергии, антрацитового угля из России.

Читайте такжеЧтобы не покупать уголь у ОРДЛО или России, увеличим добычу - ВитренкоКак передает корреспондент УНИАН, об этом Герус заявил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка".

"Я думаю, что мы весной перейдем к тому, чтобы в каком-то виде, возможно, через закон ограничивать импорт электроэнергии, в частности, из Российской Федерации... Я буду инициировать решение, которое будет касаться и электроэнергии, и антрацитового угля", - сказал он.

По словам Геруса, кроме полного запрета импорта также возможно будет предложен механизм специальных пошлин. Эта инициатива нардепа будет касаться нефтепродуктов, сжиженного газа и коксующегося угля.

Что этому предшествовало

Украина 1 февраля 2020 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России из-за дефицита электричества в пиковый зимний период.

Украина в январе 2021 года возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина