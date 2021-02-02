Импорт электрической энергии занимает около 3-4% от нашего потребления.

Импорт электроэнергии позволяет сбалансировать энергосистему во время максимальной нагрузки на фоне низких запасов угля на тепловых электростанциях.

Читайте такжеВеерных отключений света не будет: Украина возобновила импорт электроэнергии из РоссииОб этом на своей странице в Facebook написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Сейчас импорт электрической энергии занимает около 3-4% от нашего потребления. Импорт происходит в те часы, когда в Украине пиковое потребление электроэнергии. Благодаря импорту ситуация балансируется и у нас нет серьезных рисков "веерных" отключений", - сказал Герус.

Так же он отметил, что с потеплением в марте необходимости в импорте уже не будет.

Что этому предшествовало

Украина 1 февраля 2020 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Общий объем поставленной из России электроэнергии составил 1 миллион кВт-ч.

Импорт электроэнергии из Беларуси в течение прошлой недели осуществлялся с суточными объемами от 9,9 миллиона кВт-ч до 12,3 миллиона кВт-ч. Суммарно за неделю - 80,3 миллиона кВт-ч (2,5% от общего электропотребления).

Импорт электроэнергии в торговую зону "остров Бурштынской ТЭС" в течение недели составил 31,8 миллиона кВт-ч, из которых 28,3 миллиона кВт-ч - из Словакии, 2,7 миллиона кВт-ч - Венгрии и 0,8 миллиона кВт-ч - Румынии.

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 20 по 26 января текущего года сократились на 3% – до 451,8 тысячи тонн.

По состоянию на 26 января 2021 года запасы угля на складах ТЭС были в 5 раз ниже, чем на аналогичную дату прошлого года (2,4 миллиона тонн.)

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Автор: Игорь Орел