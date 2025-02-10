Несмотря на заверения властей в стабильности газового баланса, реальная ситуация вызывает беспокойство. Газа в подземных хранилищах недостаточно, а снижение температуры может обострить проблему. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"Ну, что я слышу? Все вроде бы выполнили задание...Но по моей информации, все же, газа недостаточно в подземных хранилищах, хотя вроде бы все нормально, так сказать, на словах, да", - подчеркнул эксперт.

По его словам, теплая погода позволяла покрывать баланс благодаря добыче (50 млн кубов в сутки) и поднятию газа из подземных хранилищ (60 млн кубов в сутки). Однако морозы могут сделать это количество недостаточным.

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"Сейчас у нас ночью будут морозы, на этой неделе, на следующей, и 60 миллионов может не хватить покрытия из подземных хранилищ газа. Поэтому я бы не рекомендовал заходить в буферный газ, то есть если зайдете в буферный газ это может быть беда", - предупредил Омельченко.

По оценкам Омельченко, запасы газа находятся на критически низком уровне. Однако, несмотря на предупреждения экспертов, правительство не предприняло необходимых шагов для закачки большего объема газа еще весной, сказал эксперт.

"Только мне не понятно вот что, когда эксперты говорили, я, в том числе, и на ВСК, и в средствах массовой информации, еще весной, что нам надо закачивать больше миллиард-полтора, чем было закачано реально, то есть прогнозировать, почему-то к этому не прислушивались", - резюмировал Омельченко.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине дополнительно нужно не менее 1 млрд куб. м до конца 2025 года. По его словам, дополнительный риск для газовой безопасности создают российские обстрелы.