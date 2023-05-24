Еврокомиссия заявила, что поскольку цены на энергоносители снова снижаются, такую поддержку труднее оправдать.

Европейская комиссия рекомендовала правительствам ЕС прекратить меры поддержки цен на энергоносители к концу этого года.

Как сообщает Reuters, со ссылкой на ежегодные рекомендации исполнительного органа ЕС, это необходимо для того, чтобы держать под контролем государственные финансы и соответствовать новыми бюджетными правилами в 2024 году.

"Все государства-члены должны свернуть действующие меры энергетической поддержки к концу 2023 года", - говорится в рекомендациях, выполнение которых влияет на получение грантов ЕС из Фонда восстановления.

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При этом отмечается, что если возобновление роста цен на энергию потребует реализации мер поддержки, они должны быть направлены на защиту уязвимых домохозяйств и фирм.

Еврокомиссия оценивает эти меры поддержки энергетики в 2023 году в диапазоне от 0,2% ВВП в Греции до 0,6% в Испании, 1% во Франции и Италии и 2% ВВП в Германии.

Поскольку цены на энергоносители снова снижаются, такую поддержку труднее оправдать, и многие страны не смогут выполнить свои лимиты чистых первичных расходов, рекомендованные Еврокомиссией в рамках реформы фискальных правил ЕС.

Ситуация с энергетикой

Европа пыталась отказаться от российской энергии с начала войны в Украине.

Россия неоднократно прибегала к энергетическому шантажу, ограничивая поставки газа или других товаров, если не будут выполнены ее требования. Россия остановила поставки газа по газопроводу "Северный поток-1".

Чехии, Литве и Молдове удалось полностью или частично отказаться от российского газа.

20 мая 2023 года лидеры G7 договорились противодействовать энергетическому шантажу России. "Большая семерка" выступает против поведения России, которая использует энергетическую и другие экономические зависимости как оружие.

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