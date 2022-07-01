По его словам, в сложившейся ситуации определенные страны будут недополучать топливо и среди них будет Украина.

Дефицит топлива сейчас есть во всем мире, в частности в Европе, которая отказывается от российских энергоносителей, поэтому страны ЕС сначала будут обеспечивать горючим свои рынки, а в Украину будут экспортировать его по остаточному принципу.

Об этом в эфире ТСН рассказал эксперт рынка топлива Сергей Куюн.

"Весь мир вступил в эпоху дефицита. После коронавируса экономика восстанавливается, люди начинают больше путешествовать. Параллельно мы видим, что не хватает нефтеперерабатывающих мощностей. Особенно в Европе постепенный отказ от российских энергоносителей – это дополнительный фактор дефицита, при этом дефицита достаточно большого", – пояснил эксперт.

"Соответственно что будут делать европейские правительства? Они будут обеспечивать прежде всего свои рынки. Соответственно для нас транзитные коридоры, перевалочные мощности в портах и все такое... то есть они будут обеспечивать себя, а нам отдавать, позволять экспортировать по остаточному принципу", – сказал Куюн.

Он подчеркнул, что в мире все очень напуганы ростом цен на топливо.

"Посмотрите на Байдена. Он в каждой речи говорит о том, как страдают американские семьи из-за роста цен на нефтепродукты. Уже домохозяйки в Европе говорят о том, какой дорогой бензин. Действительно рекордные цены. Соответственно они сейчас делают все для того, чтобы как-то урегулировать ситуацию", - сказал эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации определенные страны будут недополучать топливо и среди них будет Украина. Ведь у Украины нет собственного производства. В этом контексте Куюн пересказал слова представителя Международного энергетического агентства о том, что выход из ситуации один – экономия топлива, его рациональное и ответственное использование.

Как сообщал УНИАН, на украинских АЗС значительно подешевел автогаз. Уменьшение розничных цен обусловлено увеличением объемов поставок автогаза в Украину и сбалансированием спроса на него.

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