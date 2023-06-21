Дубинский добавил, что при этом в Украине продолжают увеличивать налоговую нагрузку на малые и средние предприятия и вводить новые обязанности, которые усложняют их работу.

В парламенте хотят внести правку 560 в скандальный законопроект 8401 (относительно возврата довоенных налогов для бизнеса) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, что может в очередной раз создать благоприятные условия для уклонения от уплаты НДС некоторым компаниям на энергетическом рынке. Такое мнение высказал народный депутат Александр Дубинский.

"Согласно статье 185 Налогового кодекса, налогообложение объекта - это операции по поставке услуг на таможенной территории Украины. Однако, новая правка предусматривает исключение для операций по предоставлению для услуг по доступу к пропускной способности межгосударственных пересечений и вспомогательных услуг, определенных Законом Украины "О рынке электрической энергии". Внесенная правка предусматривает, что местом поставки этих услуг является место регистрации получателя услуги. В случае поставки услуги на энергетическом рынке нерезидентам, эти операции не являются объектом обложения НДС, поскольку поставляются не на таможенной территории Украины. Такая норма открывает возможность крупным структурированным компаниям, включающим резидентов и нерезидентов, избежать уплаты НДС", – пояснил нардеп.

Он добавил, что при этом в Украине продолжают увеличивать налоговую нагрузку на малые и средние предприятия и вводить новые обязанности, которые усложняют их работу. Поданные им 44 правки, которые должны были остановить возвращение давления на малый и средний бизнес, были отклонены.

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"Возникает логичный вопрос, кто из этого получит выгоду? Отмечу, что единоличный автор правки №560 является председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, который неоднократно публично высказывал позицию о необходимости повышения налогов для высокомаржинального бизнеса для наполнения бюджета воюющей страны. Считаю, что такие изменения противоречат политике, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, а также на обеспечение прозрачности и равенства на рынке. Государство во время войны должно подставлять плечо, а не подножку. Обращусь в Министерство финансов и выясню, почему именно эта правка была внесена и кто именно ею будет пользоваться для собственного обогащения", – отметил Дубинский.

Напомним, ранее уже были зарегистрированы противоречивые изменения в налоговое законодательство, которые вызвали возмущение среди предпринимателей и общественности. В частности, обязательное использование кассовых аппаратов для всех "ФОПов".