"РусХимАльянс" добивается обращения взыскания на 100% дочерней компании Deutsche Bank в России.

Компания "РусХимАльянс", 50% которой принадлежат "Газпрому", подала иски на общую сумму 31 млрд рублей ($339 млн) к Deutsche Bank и Commerzbank.

Как сообщает Reuters, "РусХимАльянс"требует более 22 млрд рублей от Deutsche Bank и более 8 млрд рублей от Commerzbank. "РусХимАльянс" добивается обращения взыскания на 100% дочерней компании Deutsche Bank в России, ООО "Дойче Банк", а также на "Технологический центр Deutsche Bank".

Суд потребовал от "РусХимАльянс" представить дополнительные документы до 4 августа 2023 года.

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Как говорится в материале, оставшимися 50% "РусХимАльянса" владеет компания "РусГазДобыча", созданная приближенным к президенту страны-агрессора Владимиру Путину российским олигархом Аркадием Ротенбергом.

Война в Украине и Deutsche Bank

Deutsche Bank работает в России с 1998 года и входит в топ-60 по размеру активов в стране, следует из данных ЦБ РФ.

В середине марта 2022 года Deutsche Bank прислал российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля.

По состоянию на 18 мая 2022 года Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета в евро ряда российских банков.

12 апреля 2023 года немецкий Deutsche Bank заявил о том, что закрывает свои центры разработки программного обеспечения в Москве и Санкт-Петербурге.

По состоянию на конец апреля 2023 года Deutsche Bank в пять увеличил прибыль в России.

26 июня 2023 года крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям. Deutsche Bank обнаружил нехватку акций, которые обеспечивают депозитарные расписки. Россия фактически обокрала клиентов крупнейшего банка Германии.

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