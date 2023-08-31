Казахстан ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Россию.

Казахстан активно приобретает танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря.

Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на нефтегазовую компанию "КазМунайГаз", страна, являющаяся крупнейшим производителем нефти в Центральной Азии, ищет альтернативу своему основному экспортному трубопроводу через Россию.

Подразделение "КазМунайГаза" уже приобрело два танкера для перевозки нефти через Каспийское море. Для работы в Черном море планируется приобрести еще два судна.

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Как говорится материале, власти Казахстана и руководство крупнейших госкомпаний страны изучают альтернативные варианты маршрутов доставки нефти. Это делается, несмотря на то, что Каспийский трубопроводный консорциум, проходящий через Россию, остается наиболее выгодным маршрутом для экспорта нефти из страны.

Экспорт российской нефти

18 августа 2023 года стало известно о том, что Казахстан может отказаться от черноморского экспорта нефти из-за атак вооруженных сил Украины на Новороссийск.

Ожидается, что компания "КазТрансОйл" может перенаправить свои объемы нефти в балтийский порт Усть-Луга (Ленинградская область) из черноморских портов "в связи с военными рисками в регионе".

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