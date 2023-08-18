Казахстан не исключает, что будет вынужден перенаправить топливо в Усть-Лугу на Балтийском море.

Казахстан рассматривает вариант, при котором ему придется остановить экспорт нефти через Черное море.

Как сообщает российский "Интерфакс", такое заявление сделал заместитель генерального директора государственной компании "КазТрансОйл" Эрик Сагиев, отметив при этом, что в этом случае Казахстан будет вынужден перенаправить топливо в Усть-Лугу на Балтийском море.

"В случае ухудшения ситуации в акватории Черного моря те объемы, которые мы транспортируем по направлению порта "Шесхарис" (в Новороссийске), будут переброшены в порт Усть-Луга", – заявил Сагиев.

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Порт Новороссийск и экспорт нефти

Порт Новороссийск – это самый большой нефтяной терминал россиян на Черном море.

В начале августа 2023 года был установлен временный запрет на движение судов в акватории Новороссийска, но отгрузка нефти Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) не прерывалась.

КТК, по которому идет более 80% всей экспортной казахстанской нефти, соединяет месторождение Тенгиз на западе Казахстана и ряд других с морским терминалом на черноморском побережье РФ у Новороссийска.

В конце февраля – начале марта российские власти заявляли о планах по сокращению нефтедобычи и морского экспорта нефти. В апреле эти планы якобы начали воплощать в жизнь, однако статистика поставок этим заявлениям явно противоречила.

Кроме того, российские власти засекретили данные о добыче нефти и газа. Это может свидетельствовать как о рекордном падении добычи, так и о ее тайном наращивании с целью профинансировать войну, нарушив договоренности в рамках картеля ОПЕК+.

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