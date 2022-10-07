ЗАЭС дает возможность экспортировать до двух-трех гигаватт электроэнергии в Европу.

Экспорт электроэнергии из Украины в Европу зависит от стабильной работы Запорожской АЭС в украинской энергосистеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в пресс-релизе Минэнерго со ссылкой на слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Функционирование Запорожской атомной станции в единой с ЕС энергосистеме дает нам возможность экспортировать до двух гигаватт или до трех гигаватт в Европу. Это очень важно не только для нас, но и для европейцев. Экспорт дает возможность потреблять европейцам меньше газа и угля. Условно 1 ГВт или 2 ГВт – это миллиарды куб. м. газа в год", - заявил министр.

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Как отметил Галущенко, в то же время для Украины экспорт электроэнергии – это возможность зарабатывать средства для энергорынка, который сейчас переживает не лучшие времена из-за физических разрушений инфраструктуры в результате боевых действий и падения потребления.

Ситуация на ЗАЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. Были повреждения.

23 сентября в МАГАТЭ заявили о расширении присутствия миссии на ЗАЭС.

30 сентября 2022 года российские военные задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и вывезли его в неизвестном направлении.

5 октября Путин издал "указ" о присвоении оккупированной Запорожской АЭС.

6 октября 2022 года российские оккупанты украли печать ЗАЭС.

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