Компания ДТЭК завершила строительство первой очереди Тилигульской ветровой электростанции мощностью 114 МВт в Николаевской области.

"19 ветротурбин начнут генерировать электроэнергию для поддержания энергобаланса Украины. Реализация проекта позволит сделать первый шаг в достижении целей инициативы "30 до 2030", цель которой иметь в Украине 30 ГВт установленных мощностей возобновляемой энергетики до 2030 года", - сообщили в компании.

ДТЭК рассматривает возможность выхода ВЭС на полную проектную мощность 500 МВт. Сейчас идет поиск вариантов для дальнейшей реализации проекта, в частности переговоры с международными донорами и партнерами.

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"В 2022 году у нас были большие планы по строительству новой — Тилигульской ветровой электростанции. Однако вторжение России временно приостановило проект. Сегодня же хочу сказать: мы приняли решение возобновить строительство ВЭС и уже в ближайшие недели первая очередь станции начнет работать на полную мощность. Война нас не остановит. Мы и дальше создаем рабочие места, платим налоги, добываем уголь, генерируем электроэнергию, восстанавливаем сети, боремся за нашу энергетическую независимость и инвестируем в будущее. Войну мы выиграем", - заявил владелец, бизнесмен Ринат Ахметов.

По словам генерального директора компании Максима Тимченко, открытие новой ВЭС - это очередной практичный шаг ДТЭК на этом пути, который компания сделала несмотря на военные условия.

"Россия уничтожает, а Украина создает. В этом и есть наша кардинальная разница в мировоззрениях. ДТЭК строит новые энергетические объекты, потому что верит в победу Украины, мы даем сигнал международным партнерам о том, что инвестировать в Украину можно уже сегодня не дожидаясь окончания войны", – цитирует пресс-служба слова генерального директора Тимченко.

Сегодня в Украине установлена мощность ВИЭ с учетом временно оккупированных объектов на юге страны – около 10 ГВт.