НАБУ в рамках дела "Роттердам+" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на должность главы Минэнерго.
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Об этом речь идет в презентации НАБУ по делу "Роттердам+", которое ведомство презентовало во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.
На фрагменте, который опубликовало НАБУ, топ-менеджер говорит, в частности, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас добрые отношения... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор Департамента электроэнергии", "она - моя последняя надежда".
Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе...".
Что этому предшествовало
- Следствие по делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков", нанесенных из-за действия формулы.
- Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля освободил от должности и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.
- Буславец - бывший директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к ДТЭК Рината Ахметова.
- 20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.
- При этом, Буславец остается на посту первого заместителя министра энергетики.
- Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.
- Сама Буславец отвергла обвинения о симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственническим мышлением.
- Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.
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