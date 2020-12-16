Ведомство презентовало эти переговоры во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики.

НАБУ в рамках дела "Роттердам+" опубликовало фрагмент перехваченного разговора (март-апрель 2020) топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на должность главы Минэнерго.

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Об этом речь идет в презентации НАБУ по делу "Роттердам+", которое ведомство презентовало во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 15 декабря.

На фрагменте, который опубликовало НАБУ, топ-менеджер говорит, в частности, что "есть кандидат, женщина, с которой у нас добрые отношения... если за нее проголосуют - это достаточно облегчит нашу жизнь", "ее последняя должность была Директор Департамента электроэнергии", "она - моя последняя надежда".

Также топ-менеджер, в частности, говорит, что "нам нужен кто-то, кто может консолидировать все это, потоки и разных людей в секторе...".

Что этому предшествовало

Следствие по делу "Роттердам+" зафиксировало факты, которые могут свидетельствовать о влиянии группы компаний ("ДТЭК" - ред.) - инициатора введения формулы - на кадровые назначения во власти, "следствием чего стало кардинальное изменение позиции профильного министерства в вопросе возмещения убытков", нанесенных из-за действия формулы.

Кабмин на внеочередном заседании 16 апреля освободил от должности и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Виталия Шубина и назначил на эту должность Ольгу Буславец.

Буславец - бывший директор Директората энергетических рынков Минэкоэнерго, которую считают близкой к ДТЭК Рината Ахметова.

20 ноября на внеочередном заседании Кабинета министров было принято решение уволить временно исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец.

При этом, Буславец остается на посту первого заместителя министра энергетики.

Буславец обвиняли в принятии решений в пользу энергохолдинга ДТЭК, принадлежащий олигарху Ринату Ахметову.

Сама Буславец отвергла обвинения о симпатиях к ДТЭК и заявила, что она - "государственный человек" с государственническим мышлением.

Кроме того, за время руководства Буславец в Украине остро встал вопрос "зеленых тарифов" и долга перед "зеленой" генерацией.

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Автор: УНИАН