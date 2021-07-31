По его словам, государство не может допустить, чтобы кто-то шантажировал Украину и ее население поднятием тарифов.

Совет национальной безопасности и обороны будет инициировать проверку того, каким образом государство за последнее время утратило 16 тыс. 920 км газораспределительных сетей, перешедших в частную собственность.

Об этом во время брифинга после сегодняшнего заседания СНБО заявил его секретарь Алексей Данилов, передает корреспондент УНИАН.

"На сегодняшний день там есть тотальная монополия. Одна из компаний владеет 70% облгазов. Это напрямую имеет отношение к господину Фирташу, в отношении которого введены персональные санкции. Мы будем давать поручение Кабинету министров проверять эти вещи. Главное, что мы не можем допустить, чтобы нас кто-то шантажировал как государство, передергивал наши платежки, и другие вещи", - сказал он.

Санкции против Фирташа

18 июня СНБО решил применить ограничительные меры против бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Эти поставки были отслежены украинскими разведывательными службами.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Фирташа.

Автор: Дмитрий Шварц