Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Соответствующий указ в четверг, 24 июня, опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Санкции против Фукса и Фирташа

18 июня СНБО решила применить ограничительные меры против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Санкции против Фукса связаны с прошлыми решениями СНБО о лишении лицензий 19 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, 6 декабря 2018 года один человек, которого секретарь СНБО представил без фамилии как Виталий Евгеньевич, смог зарегистрировать в один день 19 компаний в городе Александрия.

Читайте такжеЗеленский назвал еще двух российских бизнесменов, попавших под санкции"И через очень короткий промежуток времени этот человек получил 19 лицензий на углеводороды", - добавил Данилов.

"Мы считаем, что за этими действиями стоят представители Российской Федерации. Мы это отмечали на наших заседаниях", - сказал секретарь СНБО.

Также секретарь СНБО уточнил, что ограничительные меры применены из-за ситуации, связанной с компанией "Голден Деррик", владельцем которой является Фукс.

Ограничительные меры в отношении Фирташа применены из-за его участия в титановом бизнесе и из-за поставок сырья, которое затем отправляется на военные предприятия Российской Федерации. Это снабжение было отслежено украинскими разведывательными службами.

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Автор: Антонина Доломанжи