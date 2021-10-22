Рыночная цена газа в Украине достигла 40 грн за куб. м.

Меморандум между правительством и НАК "Нафтогаз Украины" распространяется только на бюджетные учреждения, поэтому частные школы, детские сады и больницы будут покупать газ по рыночной цене, которая достигла 40 грн за куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству.

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По его словам, в соответствии с подписанным меморандумом и установленными "Нафтогазом" ценами, учреждения и организации, которые финансируются из государственного и местных бюджетов и имеют собственные котельные, получили предложение цены на газ в размере 13,8 грн за куб. м.

"То есть это вся бюджетная сфера – школы, садики, больницы, университеты, которые имеют свои котельные. В принципе, все государственные учреждения будут иметь эту цену. Если это частный бизнес, частные заведения, то это будет рыночная цена", - сказал премьер.

Цены на газ:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте подписали меморандум о взаимопонимании, которым предусмотрено, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

Позже в "Нафтогазе" заявили, что школы, детские сады и больницы и другие бюджетные организации смогут купить газ по 13,7 грн за кубометр, без учета налога на добавленную стоимость и стоимости транспортировки.

6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубометров, что является абсолютным рекордом. К середине октября цены на газ опустились в среднем до 1100 долл. за тыс. куб. м.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

Автор: Анна Бредихина