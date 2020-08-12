Кроме того, Антимонопольный комитет ведет расследования относительно злоупотреблений монопольным положением "Оператором ГТС Украины" и 19 операторами газораспределительных сетей.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследует дело о завышенных ценах на газ со стороны "Нафтогаза Украины", а также других участников рынка, которые имеют монопольное положение.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила председатель АМКУ Ольга Пищанская.

"На данный момент комитетом осуществляется рассмотрение дела о злоупотреблении монопольным положением НАК "Нафтогаз Украины" на рынке природного газа, установившем завышенные цены на газ, которые невозможно было бы установить при условии значительной конкуренции", - сказала Пищанская.

Кроме того, по ее словам, АМКУ расследует дело о злоупотреблении монопольным положением "Региональной газовой компанией" (РГК) на рынке распределения природного газа. Дело касается 19 операторов газораспределительных сетей. Комитет подозревает, что компания предоставляла преимущество одному поставщику газовых счетчиков.

По информации Пищанской, комитет также рассматривает дело о злоупотреблении "Оператором газотранспортной системы Украины" монопольным положением на рынке транспортировки газа путем неправомерного изменения маржинальных цен на рынке природного газа, что привело к ущемлению интересов заказчиков услуг транспортировки.

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