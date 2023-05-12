Дизтопливо на некоторых АЗС подешевело на 3 грн за литр, до 44,99 грн/л соответственно.

Премиальные сети АЗС ОККО и WOG за неделю с 5 по 12 мая снизили цены на бензин марки А-95 на 2 грн, до 46,99 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95". При этом, в этих сетях бензин марки А-95+ снизился на 1,01 грн, до 49,99, а дизтопливо на 3 грн, до 44,99 грн/л соответственно.

В таких сетях как SOCAR, "Укрнафта" и других бензин А-95 подешевел на гривну на литре – до 41,50 и 47,99 грн/л соответственно. Сеть АЗК SOCAR сбросила гривну на литре и на 95-Премиум - до 49,99 грн/л.

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Крупнейшая столичная сеть АЗС - KLO - сбросила в цене на все виды горючего: А-95 подешевел на 1,70 грн/л, до 45,29 грн/л, "пятый" с улучшенными показателями качества – на 2 грн/л, до 46,99 грн/л, а дизтопливо просело на 2,70 грн/л - до 43,29 грн/л.

Остальные сети откорректировали цену на обычную "пятерку" на 14-75 копеек, поэтому сейчас его можно приобрести в диапазоне 40,00–47,99 грн/л.

Дизельное топливо дешевело в течение прошлой недели несколько активнее по сравнению с бензинами, сбросив в цене от 10 копеек до 3 гривень на литре, – и теперь его можно приобрести по цене от 40,90 грн/л до 47,00 грн/л.

Цены на топливо в Украине

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2023 года Кабинет министров запретил импорт горючего неопределенного происхождения. Таким образом Россия потеряет возможность поставлять свои нефтепродукты в Украину.

Депутаты предложили восстановить с 1 июля довоенные налоги на топливо. В частности, это касается налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо, который предлагают увеличить до 20 процентов с текущих 7 процентов. Также могут быть восстановлены акцизные платежи на топливо. Этот период совпадает с началом уборки урожая и возросшим спросом на топливо со стороны аграриев.

Поэтому некоторые эксперты считают, что летом цены на топливо начнут снова расти.

О том сейчас цены горючего в Украине стабильно понемногу снижаются уже в течение трех месяцев.

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