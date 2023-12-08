В среднем цены на топливо снизились на 1 грн за литр по сравнению с предыдущей неделей.

За неделю, с 1 по 8 декабря, средняя стоимость бензина А-95 на АЗС страны снизилась на 91 коп. за литр и составляет 53,42 грн/л.

Одновременно цены на бензин А-95 + снизились на 1,05 грн/л, до 56,53 грн/л, а дизельное топливо – на 92 коп./л, до 53,36 грн /л. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, все виды горючего подешевели на 1 грн/л на станциях сетей ОККО, WOG. Аналогичная ситуация с ценами сложилась на заправках "Укрнафты", UPG, Prime, Neftek, ZOG и Green Wave.

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Комплексы ANP, Avias и другие, принадлежащие одной сети (насчитывают около 950 АЗС), снизили цены на 1,5 грн/л. Так, бензин марки А-95 подешевел до 52 грн/л, А-95+ – до 52,50 грн/л, дизтопливо – до 52 грн/л.

АЗС столичной сети KLO продают все виды горючего на 1,2 грн/л дешевле, чем неделей ранее: бензин А-95 сейчас стоит 52,19 грн/л, бензин А-95+ – 54,59 грн / л, ДТ – 53,09 грн/л. "Укр-Петроль" снизила цены на 2 грн/л.

В сетях Ovis, U.GO, Mango, "Катрал", Motto и других диапазон снижения стоимости составляет 0,6-2,8 грн/л.

Повышение акциза на автогаз

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что акциз на автогаз в Украине могут поднять в течение нескольких месяцев, а ставка должна быть на уровне 160-170 евро.

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