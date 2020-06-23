Цена на природный газ для населения в июле может вырасти на 40% - эксперт

Поскольку с 1 июля правительство собралось отменять действие ПСО для населения и вводить рыночные цены, это означает, что цена для населения будет подтягиваться к опубликованному Нафтогазом индикативу.

Цена на природный газ уже в июле может вырасти на 40%, полагает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

«Нафтогаз опубликовал сегодня цены на газ на следующий месяц для промышленных потребителей, которые не подпадают под действие положения о ПСО. На июль цена газа на условиях предварительной оплаты составляет 3570 гривен за тысячу кубометров, а на условиях постоплаты 4150 гривен», - уточняет эксперт.

По его словам, поскольку с 1 июля правительство собралось отменять действие ПСО для населения и вводить рыночные цены, это означает, что цена для населения будет подтягиваться к опубликованному Нафтогазом индикативу.

«С 1 июля правительство запланировало открытие рынка газа и отмену для населения спецобязательств поставке газа по льготным ценам. Это означает, что население перестанет быть льготной категорией и должно будет покупать газ по рыночным ценам», - напоминает Валентин Землянский.

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Эксперт напоминает, что с начала года цена газа падала и низкий уровень цен на газ был одной из предпосылок открытия рынка газа и внедрения рыночных цен для населения и производителей тепловой энергии. Эксперты ожидали, что цена и дальше продолжит снижаться вплоть до конца года на фоне пандемии COVID-19, спада промышленного производства и в целом уровня потребления энергоресурсов.

«Со стороны Нафтогаза мы видим ценовые манипуляции на фоне слабой активности они взвинчивают цены на газ с июля почти на 40% для не ПСО потребителей. Это происходит в разрез с рыночными тенденциями», - полагает эксперт.

Напоминаем, по информации на вебсайте Нафтогаза, цена природного газа для населения в июне составляет 2 570 грн за тысячу кубометров.

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