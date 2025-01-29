Цены на нефть: эксперт спрогнозировал, чего ждать в ближайшие полгода

Себестоимость добычи одного барреля нефти в Саудовской Аравии составляет примерно 5 долларов, в США - 45-50 долларов.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко заявил, что цены на нефть вряд ли снизятся в течение следующих полгода, снижение не будет стремительным.

По его словам, если в Саудовской Аравии себестоимость добычи одного барреля нефти составляет примерно 5 долларов, то в Соединенных Штатах Америки это минимум 45-50 долларов.

"Этот фактор, безусловно, будет ограничивать снижение цен. Ожидать серьезное решение ОПЕК, в частности Саудовской Аравии по снижению квот на добычу можно будет уже после встречи Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии", - рассказал эксперт в эфире телеканала "Киев24".

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Он считает, что достижение определенных договоренностей между ними может привести к положительным сдвигам для Украины из-за снижения цен на нефть.

"Я не ожидаю, что они будут снижаться стремительно и вряд ли они снизятся в течение следующих полгода ниже отметки 50 долларов. Потому что, как мы сказали, есть ограничение себестоимости нефти в Соединенных Штатах Америки. Но и эта цена достаточно некомфортная для российской нефтяной промышленности", - сказал Омельченко.

По его словам, 70% месторождений нефти в России трудноизвлекаемые с большой себестоимостью в более 25-30 долларов за баррель. Кроме того, в РФ еще возникают большие логистические проблемы при перевозке нефти танкерами в обход санкций. Эксперт добавил:

"И поэтому уже 50 долларов для российской нефтяной промышленности фактически будет означать работать на уровне рентабельности, а для многих месторождений это уже и ниже рентабельности".

Экспорт российской нефти - что известно

В 2024 году экспорт нефтепродуктов из РФ морским путем сократился почти на 10%. На это повлияли удары украинских дронов, которые повредили крупные НПЗ, а также рост расходов на финансирование и запрет правительства на экспорт бензина, усилившие давление западных санкций.

28 января стало известно, что торговля российской нефтью с Китаем и Индией остановилась из-за санкций США. Главная причина заключается в том, что стоимость фрахта танкеров, которые не попали под санкции США, резко подскочила, потому что порты Китая и Индии избегают судов из "черного списка".

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