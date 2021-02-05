Ранее премьер уже утверждал, что тарифы на тепло и горячую воду расти не будут.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что до конца текущего отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут.

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"На сегодняшний день мы продолжаем переговоры с Ассоциацией городов Украины по вопросам формирования этих тарифов, чтобы не накладывать бремя на коммунальные предприятия. Но люди защищены законом, а тарифы на тепло и горячую воду подниматься не будут до конца этого отопительного сезона", - сказал он.

Также он отметил, что все нуждающиеся в субсидии украинцы могут быстро её оформить в онлайн-режиме.

Что этому предшествовало

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 цена на газ как товар достигала почти 11 гривень за кубометр. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Владимир Зеленский поручил провести аудит тарифов на газ и отопление во всех областях Украины и разъяснения на местах по их повышению.

В конце января премьер Шмыгаль заявил, что будет подписан меморандум между местными органами власти и правительством, согласно которому до конца нынешнего отопительного сезона не будет допущен рост тарифов на тепло и горячую воду.

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Автор: Дмитрий Шварц