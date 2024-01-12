Средняя цена на автогаз в Украине уменьшилась до 28,58 грн за литр.

За неделю с 5-го по 12 января средняя цена на автогаз в Украине уменьшилась на 93 копейки, до 28,58 грн за литр, свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Больше всего в среднем удешевел ресурс на "Укрнафте" — на 2,5 грн на литре, до 27,4 грн за литр, меньше всего — в сетях "Кворум" и Marshal — на 30 копеек, до 28,38 и 28,6 грн за литр.

Сеть "Рур групп" в начале недели наоборот увеличила ценник на газ на 1,5 гривны, до 29,5 грн за литр.

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Ниже 30 грн торгуется автогаз и на крупных сетях АЗС — ОККО, WOG и SOCAR. Там топливо можно приобрести за 29,99-29,98 грн за литр (-50 копеек за неделю).

Одни из самых низких цен на газ показывают сети "Авантаж -7", RLS и "БРСМ-Нафта". Этот вид топлива стоит там в пределах 26,95-27,59 грн за литр.

Такие сети как Neftek, Shell, VostokGas, "Автотранс" за неделю сбросили на этот вид горючего 0,50-1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн за литр. На АЗК остальных сетей продукт подешевел на 0,30-1,00 грн/л.

Ситуация с автогазом - что известно

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн объяснил, как блокирование границы повлияло на стоимость горючего. По его словам, в ноябре 2023 года забастовка польских перевозчиков привела к потере до 30% импорта сжиженного газа в Украину. Это привело к дефициту автогаза и росту цен на него. В ноябре цены на автогаз выросли на 8 гривен - с 28 до 36 гривен за литр.

Однако в декабре, когда транспортные потоки переформатировались, цены на автогаз снизились почти на 7 грн - до 29,83 грн за литр.

Как отмечают топливные компании, спрос на газ сейчас лучше, чем на праздники, но все равно остается низким. Такой спрос будет сохраняться еще в течение месяца-полутора. В зависимости от региона газ может удешеветь до 27-28 грн за литр.

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