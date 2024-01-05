Средняя цена на автогаз составляет 29,51 грн за литр.

За неделю, с 29 декабря по 5 января, средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 32 копейки, до 29,51 грн за литр, свидетельствуют данные мониторинга цен Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.

На автозаправочных станциях Socar этот вид горючего подешевел на 50 копеек – до 30,49 грн за литр

АЗС Neftek снизили цену на газ также на 50 копеек – до 29,99 грн за литр. Сеть KLO в течение недели сбросила на этот вид горючего 40 копеек – до 29,89 грн за литр.

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Такие сети как AMIC, U.GO, Shell снизили цену на автогаз на 68, 92 и 32 копейки, до 29,56, 29,44 и 29,15 грн за литр соответственно.

Крупные сети, как "Укрнафта", ОККО и WOG, не меняли цены на автомобильный газ.

На АЗС остальных сетей автогаз подешевел в пределах 20 копеек – 1,1 гривны.

Ситуация с горючим в Украине – что известно

В ноябре 2023 года забастовка польских перевозчиков привела к потери до 30% импорта сжиженного газа в Украину. Это привело к дефициту автогаза и росту цен на него. В ноябре цены на автогаз выросли на 8 гривен – с 28 до 36 гривен за литр.

По мнению экспертов, после новогодних праздников цены на топливо в Украине снова вырастут. Это связано с повышением курса валют и мировых цен на нефть. Рост цен можно будет увидеть на вторую неделю января.

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