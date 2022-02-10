Экономия за отопление достигает 50%.

Термомодернизация социальных объектов Ровенской области, продолжающаяся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", позволяет экономить половину средств, которые раньше расходовались на отопление. Об этом рассказал глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"Например, в Дубровицком УВК, благодаря президентской программе, удалось утеплить крышу, стены, заменить систему теплоснабжения. Лицей отключили от централизованного отопления", – отметил он.

Областной глава привел данные экономического эффекта от ремонта. Так, за 2021 год для отопления заведения использовали 106 тонн пеллет и 90 кв м дров, из которых получили 622 Гкал. При закупке 1 Гкал по цене 1863 грн стоимость услуг составляла бы более миллиона. Но благодаря термомодернизации экономия составила 800 тысяч гривен.

Другим примером является школа поселка Малево, имеющая площадь 4000 кв м. На сегодняшний день там уже провели утепление перекрытия второго этажа и стен фасадов. До проведения модернизации на отопление школы шло 200-250 кв м твердого топлива в месяц. При этом средняя температура в классах была всего 10-14 градусов. В результате термомодернизации в школе стабильно удерживается 18-20 градусов тепла, а экономия в месяц составляет более 40%.

Также Виталий Коваль напомнил, что в этом году в Ровенской области стартует программа президента Украины "Великая термомодернизация". В ее рамках планируется утеплить многоэтажки в населенных пунктах от 30 тысяч человек.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году в Украине было построено "с нуля" и обновлено более 120 учебных заведений.