В Беларуси заявили, что дальнейшие поставки будут зависеть от "технических возможностей".

Беларусь перестанет поставлять электроэнергию в Украину. Поставки прекратятся уже с завтрашнего дня, 18 ноября.

Об этом сообщает Белта.

Отмечается, что решение принято в рамках установленного порядка взаимодействия по контракту, который стороны подписал ранее.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.

Читайте также"Газпром" не планирует увеличивать поставки газа через Украину в ЕСПри этом на сайте Министерства энергетики Беларуси сообщается, что 17 ноября автоматически был отключен от сети первый энергоблок БелАЭС. Специалисты якобы проводят диагностику и анализ работы систем.

Доступ к межгосударственным сечениям электросетей:

26 октября 2021 года компания "Укрэнерго" провела аукцион по распределению доступа к межгосударственным сечениям электросетей на ноябрь 2021 года. По результатам аукциона украинские компании выкупили возможность поставлять электроэнергию из России в объеме 2,2 ГВт и из Беларуси – 900 МВт.

2 ноября Украина из-за дефицита мощности в энергосистеме пригласила аварийную помощь из энергосистемы Беларуси в объеме 500 МВт и из Словакии через Бурштынский энергоостров в объеме 100 МВт. Украина трижды за 2021 год просила аварийные поставки электроэнергии.

8 ноября компания "Белэнерго" сообщила о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.

"Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорилось в письме.

В последствии украинские энергетические эксперты отметили, что согласно письму компании "Белэнерго", экспорт электроэнергии будет прекращен исключительно по рамочным контрактам, в то же время как по всем другим видам контрактов поставки могут продолжиться.

11 ноября Украина вновь запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии в объеме 100 МВт.

Автор: Анастасия Горбачева