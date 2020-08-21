В Украине АЗС начали поднимать цены на бензин и дизтопливо

На некоторых АЗС бензин подорожал на 70 копеек за литр.

Сетевые операторы Украины повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-70 копеек за литр.

Об этом сообщает "НафтоРинок".

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По информации ресурса, стоимость бензинов и ДТ в сетях АЗС таких как OKKO, Glusco, Shell, Chipo, а также upg выросла от 20-70 коп./л.

Кроме того повышение в размере от 10-20 коп./л наблюдалось среди других региональных операторов, в числе которых: «ОЛАС», «Катрал» и другие.

Рос цен на АЗС

22 июля стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 коп./л.

В марте 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций для объяснения причин недостаточного снижения цен на бензин и дизтопливо вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты, говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

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Автор: Елена Коваленко