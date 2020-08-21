В Украине АЗС начали поднимать цены на бензин и дизтопливо
14:52, 21 августа 2020Энергетика
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На некоторых АЗС бензин подорожал на 70 копеек за литр.
В Украине опять растут цены на бензин / фото УНИАН
Сетевые операторы Украины повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-70 копеек за литр.
Об этом сообщает "НафтоРинок".
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По информации ресурса, стоимость бензинов и ДТ в сетях АЗС таких как OKKO, Glusco, Shell, Chipo, а также upg выросла от 20-70 коп./л.
Кроме того повышение в размере от 10-20 коп./л наблюдалось среди других региональных операторов, в числе которых: «ОЛАС», «Катрал» и другие.
Скриншот "НафтоРинок"
Рос цен на АЗС
- 22 июля стоимость топлива в сетях АЗС OKKO, Shell, MOTTO и Marshal выросла в пределах 30-60 коп./л.
- В марте 2020 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) вызвал руководителей крупнейших сетей автозаправочных станций для объяснения причин недостаточного снижения цен на бензин и дизтопливо вслед за снижением цен на нефть и нефтепродукты, говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.
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