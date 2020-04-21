Эксперт рассказал, как падение цен на нефть повлияет на украинский рынок

Падение цен на нефть не даст ощутимого снижения стоимости моторного топлива.

Стремительное падение цен на американскую нефть WTI и российскую Urals, что произошло 20 апреля, "практически никак" не повлияет на украинский рынок.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал директор экономических программ Украинского Института Будущего Анатолий Амелин.

"Украинский рынок нефтепродуктов - премиальный, на нем действует неформальный картельный сговор участников рынка. Падение цен на нефть не даст ощутимого снижения стоимости моторного топлива. Во-первых, украинские сети закупили нефтепродукты по цене нефти около 60 долларов и пока не распродадут их, цену не опустят. Опускают в меру закупки более дешевой нефти и снижения средневзвешенной цены", - сказал Амелин.

Во-вторых, нынешнее падание - временное.

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"Обвал цен - следствие заполненности хранилищ. Следующим шагом будет банкротство компаний, в частности американских, которые добывают сланцевую нефть. Россия так же сократит количество работающих скважин. С восстановлением мировой экономики, это будет после отмены карантина в мае-июне, начнет расти спрос на нефть и цены на нее. Так что, нынешнее падение временное и краткосрочное. Украинцы его на своих кошельках почти не почувствуют", - отметил эсперт.

американская нефть WTI резко дешевела и ее стоимость сначала упала до одного доллара, потом - до нуля, далее - цена стала отрицательной, потом подорожала до 22-35 центов за баррель. После того на лондонской бирже ICE произошел резкий обвал стоимости более чем на 300% и цена стала минус 40 долларов за баррель.

Речь идет о стоимости нефти WTI на май. Нефть сейчас почти никому не нужна. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантинных мероприятий для недопущения распространения нового коронавируса COVID-19.

Одновременно цены на нефть с поставкой в июне держатся выше 20 долларов за баррель.