«Нафтогаз» открыл первую зарядную станцию для электрокаров

Компания исследует возможность масштабного выхода на рынок. В случае коммерческого успеха пилотного проекта компания планирует развернуть сеть электроавтозарядок по всей стране.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» установила первую собственную зарядную станцию для электромобилей в рамках пилотного проекта WeEnergy и исследует возможность масштабного выхода на рынок Украины, говорится в сообщении компании.

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«Установлены комплексы типа EUA-2, которые подходят для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. Сейчас стоимость услуги на станции WeEnergy является одной из самых низких среди игроков украинского рынка - всего 4,5 грн за кВт-ч», - сказано в сообщении.

Отмечается, что рассчитаться можно с помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя, или воспользовавшись карточкой WeEnergy.

По информации пресс-службы, партнером в реализации пилотного проекта выступила компания ElectroUA - один из ведущих игроков в развитии инфраструктуры зарядных станций в Украине.

«С запуском первой электрозарядной станции «Нафтогаз» исследует перспективу масштабного выхода на рынок электрозарядных комплексов в Украине. В случае коммерческого успеха пилотного проекта компания планирует развернуть сеть электроавтозарядок по всей стране», - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что «Нафтогаз» сосредоточен на максимальном внедрении принципов устойчивого развития. Ключевым приоритетом компании в реализации экологической стратегии являются инициативы в сфере декарбонизации и возобновляемой энергетики. В частности, в 2020 году общий запланированный бюджет «Нафтогаза» на экологические программы составляет почти 400 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.