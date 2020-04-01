С «Нафтогаза» уходит один из топ-менеджеров

Кадровые изменения обусловлены продолжением трансформации группы «Нафтогаз».

Андрей Фаворов уходит с поста директора по интегрированному газовому бизнесу НАК «Нафтогаз Украины», а также лица, временно осуществляющего полномочия генерального директора «Укргазвыдобування», сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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Сообщается, что кадровые изменения обусловлены продолжением трансформации группы «Нафтогаз». Деятельность по добыче и реализации газа была объединена в один дивизион на период действия ПСО (публичных специальных обязательств). С 1 мая 2020 года Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Действие ПСО прекращается, и в связи с этим «Нафтогаз» адаптирует структуру к новым рыночным условиям и пересматривает логику интеграции. Интегрированный газовый бизнес, согласно планам дальнейшей трансформации НАК «Нафтогаз Украины», будет разделен на два дивизиона – по добыче и коммерческой деятельности. На данный момент продолжается их формирование.

Лицо, которое временно замещает генерального директора «Укргазвыдобування», – Александр Романюк, первый заместитель генерального директора.

Как сообщал УНИАН, Фаворов возглавил газовое направление «Нафтогаза» в конце 2018 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.