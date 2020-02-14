Энергоатом опровергает информацию о возможности прекращения поставок электроэнергии населению

Относительно опубликованных в ряде СМИ обвинений НАЭК «Энергоатом» в угрозах прекратить поставки электроэнергии населению сообщаем: они категорически не соответствуют действительности. Энергоатом является социально ответственным предприятием и с первых дней обсуждения нового рынка электроэнергии поддерживал временное возложение на Компанию спецобобязательств по производству дешевой электроэнергии для населения. Напомним, на старте реформы энергорынка речь шла о возложении с этой целью на Энергоатом ПСО в размере 60% от общего объема электроэнергии, вырабатываемой на АЭС.

На сегодняшний день в соответствии с Положением о спецобязательствах, ГП НАЭК «Энергоатом» реализует почти 85% отпущенной электроэнергии ГП «Гарантированный покупатель», который, в свою очередь, продает электроэнергию по определенной цене поставщикам универсальных услуг в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей.

ГП «НАЭК «Энергоатом» выполняет свои обязательства перед ГП «Гарантированный покупатель» в полном объеме, благодаря чему население страны обеспечено доступной по цене электроэнергией.

Положением о спецобязательствах гарантируется право производителя своевременно и в полном объеме получать средства за проданную им электрическую энергию.

В то же время, гарантированный покупатель обязан обеспечивать выполнение условий покупки электрической энергии, определенных в заключенных с производителями электроэнергии договорах.

По условиям договора между ГП «НАЭК «Энергоатом» и ГП «Гарантированный покупатель» предусмотрено право Энергоатома на временную приостановку продажи (отпуска) электроэнергии в случае, если Гарантированный покупатель нарушил срок оплаты любого платежа по договору, а также при наличии задолженности у Гарантированного покупателя перед Продавцом по договору.

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Поскольку ГП «Гарантированный покупатель» нарушило сроки оплаты и накопило задолженность за электрическую энергию перед ГП «НАЭК «Энергоатом», с 00 ч. 00 мин. 12 февраля 2020 года Компания ограничила продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для ГП «Гарантированный покупатель». Объем ограничения составляет лишь 25% от запланированного отпуска электроэнергии ГП «Гарантированный покупатель». То есть, Энергоатом продолжает отпускать 60% электроэнергии по самому низкому в мире и в Украине тарифу - 56,7 коп. Этого объема электроэнергии более чем достаточно для обеспечения потребностей населения.

Подчеркиваем, что указанное ограничение никоим образом не повлияло на выполнение гарантированным покупателем обязательств в части продажи электроэнергии поставщикам универсальных услуг для нужд населения. Поставщики универсальных услуг получают заявленные ими объемы электроэнергии, необходимые для обеспечения бытовых потребителей.

Таким образом, информация о влиянии действий ГП «НАЭК «Энергоатом» на поставку электроэнергии населению является неправдивой и манипулятивной.

Продажа (отпуск) всего надлежащего объема электрической энергии ГП «Гарантированный покупатель» будет возобновлено ГП «НАЭК «Энергоатом» после устранения/прекращения действия обстоятельств, обусловивших такую приостановку отпуска электроэнергии и при условии получения от ГП «Гарантированный покупатель» полной оплаты всех неуплаченных сумм (включая все необходимые платежи, пеню, штраф и сумму возмещения расходов, ущерба), причитающихся ГП «НАЭК «Энергоатом».