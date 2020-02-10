"Нафтогаз" хочет до конца февраля начать закупки газа на бирже

Плановый минимальный ежедневный объем закупки составит до 10 миллионов кубометров, размер лотов - 1 миллион кубометров.

До конца февраля "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", входящая в группу "Нафтогаз", планирует начать закупку природного газа через электронную площадку Украинской энергетической биржи (УЭБ) на условиях редукциона, когда договорная цена покупки будет определяться по результатам торгов.

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Согласно сообщению пресс-службы "Нафтогаза", выход на ежедневной основе с ценой покупки и ценой продажи УЭБ позволит "Нафтогаз Украины" стать основным маркетмейкером на отечественном рынке.

Отмечается, что выход "Нафтогаза" на биржу в качестве покупателя природного газа украинской добычи в условиях избыточного предложения поддержит отечественные газодобывающие компании и будет способствовать развитию добычи газа в Украине.

Сообщается, что сейчас планируется осуществлять покупку природного газа на условиях поставки в течение следующего после торгов месяца. Оплата будет осуществляться сразу после передачи природного газа, что позволит игрокам рынка улучшить собственную ликвидность.

Плановый минимальный ежедневный объем закупки составит до 10 миллионов кубометров, размер лотов - 1 миллион кубометров.

При условии успешного проведения торгов и заинтересованности со стороны участников рынка компания планирует расширить объемы закупки и линейку закупаемых продуктов.

В компании напомнили, что "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" активно реализует природный газ на украинском энергетической бирже. Стартовая цена продажи "Нафтогаза" отражает уровень цены импортного паритета.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.