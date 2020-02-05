Зеленский просит разобраться с незаконными НПЗ

Президент отметил, что уже закрыли около 800 незаконных заправок.

Президент Украины Владимир Зеленский попросит правоохранительные органы обратить внимание на незаконные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и предложил владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, Зеленский провел совещание с представителями компаний - участниц топливного рынка и автозаправочных станций по ценам на топливо и борьбе с нелегальными нефтеперерабатывающими заводами.

«Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ривне и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Глава государства предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес.

«Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса», - сказал Зеленский.

Он сообщил, что уже закрыли около 800 незаконных заправок. «Это неплохое начало», - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что полученные положительные результаты - это только начало совместной работы для борьбы с нелегальными НПЗ и АЗС.

Президент поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС.

«Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара за 1 литр», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Отмечается, что премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщило участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом.

«Это действительно уменьшает давление на «белый» бизнес», - цитирует Гончарука пресс-служба.

По мнению премьер-министра, устранение сговоров и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости топлива для населения.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 нефтеперерабатывающим заводам, которые работают незаконно.

По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив также подчеркнула важность решения проблемы незаконных подключений к нефтепроводам.

«Решение проблемы незаконных «врезок» в нефтепроводы поможет предотвратить распространение нелегально произведенных нефтепродуктов», - цитирует Ковалив пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Гончарук поручил соответствующим органам закрыть все нелегальные автозаправочные станции в Украине до 9 января 2020 года, отметив, что все АЗС будут работать по лицензиям "или не будут вообще".

Гончарук отметил, что благодаря борьбе с незаконными АЗС и отдельным коммуникациям с участниками рынка за месяц цена на дизельное топливо и бензин в Украине снизилась в среднем на 2 грн.