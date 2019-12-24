Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 миллиарда
Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил депутат Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады.
Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза.
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«Во-первых, у них (у Нафтогаза — ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета», — рассказал Герус в эфире программы «Нині вже» на hromadske.
Напомним, Украина и Россия смогли договориться о продлении транзита российского газа по территории Украины.
В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.