Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" $3 миллиарда

Он отметил, что 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить "Газпром" — ощутимая сумма для "Нафтогаза".

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил депутат Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза.

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«Во-первых, у них (у Нафтогаза — ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета», — рассказал Герус в эфире программы «Нині вже» на hromadske.

Напомним, Украина и Россия смогли договориться о продлении транзита российского газа по территории Украины.

В то же время в Нафтогазе допускают, что Россия может не выполнить свои обещания.