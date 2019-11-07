«Нафтогаз» хочет взыскать с «Газпрома» $3 миллиарда до конца 2020 года

Компания ожидает решения суда Амстердама о принудительном взыскании долга с «Газпрома» в первом квартале 2020 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» ожидает решения Высокого суда Амстердама о принудительном взыскании долга с российского монополиста «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража в первом квартале следующего года.

Читайте такжеКремль: Украина должна отказаться от победы над "Газпромом" в Стокгольме для нового контракта по транзиту

Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Решение суда ожидается в первом квартале следующего года. Стоимость арестованных активов («Газпрома» - УНИАН) в Нидерландах, по имеющимся данным, превышает 3 миллиарда долларов. В случае положительного решения суда, процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года», - написал он.

По информации Витренко, в декабре этого года запланированы слушания в суде, которые российская сторона пыталась отсрочить.

«4 декабря этого года запланированы слушания в суде города Амстердам по нашему иску о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах. «Газпром» всячески пытался отсрочить эти слушания», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».