Временный контракт на транзит российского газа неприемлем для Украины – премьер

Гончарук отметил, что временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны, поскольку Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа.

Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, потому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

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Об этом на брифинге после заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ставим себе цель получение нового долгосрочного контракта, потому что продолжение на один год по старым правилам нам просто не подходит. Что мы будем делать с этой газотранспортной системой, если всего на год будет продолжено выполнение существующего контракта, который, к тому же, не соответствует европейским принципам? Потому это неприемлемая позиция", - сказал он.

По словам премьера, необходимость долгосрочного контракта объясняется движением Украины в сторону евроинтеграции.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор. Потому что Украина и наша газотранспортная система начинают работать по европейским правилам. Украина евроинтегрируется. И это означает, что наши крупные компании должны работать по правилам, которые приняты в Европе", - отметил премьер.

Гончарук добавил, что переговоры по новому контракту будут продолжаться еще несколько месяцев, и он рассчитывает, что они завершатся в этом году, хотя и не уверен в этом.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украина-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

По итогам переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что они прошли в позитивной и конструктивной обстановке, и анонсировал, что следующий раунд запланирован на конец октября 2019 года.

Переговоры сосредоточены вокруг вопросов: каким образом отразить энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.

Российский монополист «Газпром» в ходе переговоров 19 сентября впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если они будут в полной мере внедрены в Украине до конца текущего года.