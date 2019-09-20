Коболев назвал тарифы на транзит российского газа

Глава "Нафтогаза" отметил, что чем больше объемы и чем на дольше "Газпром" бронюватиме, тем ниже будет тариф.

"Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны ЕС украинской газотранспортной системой.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Эти цифры привел председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на следующий день после третьего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия", - говорится в сообщении.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирование мощностей", - уточнил Коболев.

Если "Газпром" будет бронировать 60 миллиардов кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров газа на 100 километров украинской ГТС.

Если же "Газпром" будет бронировать 90 миллиардов кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара.

Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллара.

"Чем большие объемы и чем на дольше "Газпром" будет бронировать, тем ниже будет тариф", - объяснил такие расчеты Коболев.

"Пока мы не получили ответа с российской стороны, каково их видение нагрузка украинской системы, продолжительности контракта", - утверждает руководитель "Нафтогаза".

Как известно, в настоящее время тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. Вместе с тем оператором украинской ГТС пока остается "Нафтогаз".

Коболев также прокомментировал сообщения в СМИ, что за газовыми правилами ЕС Украина якобы была бы обязана транспортировать российский газ и без подписания контракта. По его словам, такой опции нет.

"Краткосрочное бронирование разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам (...) Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", - отметил Коболев.

Он пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС.

"Если оставаться в рамках права ЕС, то сначала надо иметь соглашение о міжмережеве соединения (interconnection agreement). Если она подписана, то можно открывать сезон бронирование", - уточнил Коболев.

Глава украинской компании добавил, что без такого соглашения оператор ГТС не имеет юридических оснований думать, что тот или иной объем газа доступен для транспортировки.