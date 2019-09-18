Кабмин в преддверии газовых переговоров с Россией утвердил новый план отделения ГТС от "Нафтогаза"

По словам министра, это решение позволит обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора о транзите газа согласно европейскому законодательству.

Кабинет министров в преддверии трехсторонних газовых переговоров утвердил новый план отделения газотранспортной системы от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

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Об этом в ходе брифинга сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Мы обновили план анбандлинга, определили четкие строки, определили ответственность каждой стороны», - сказал Оржель.

Он подчеркнул важность того, что данное решение было принято накануне трехсторонних переговоров по транзиту газа, которые должны состояться 19 сентября.

«Могу констатировать: мы приняли необходимые решения для того, чтобы обеспечить отделение ГТС и возможность подписания договора (о транзите газа - УНИАН) согласно требованиям Третьего энергетического пакета и европейского законодательства», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель совместно с руководством НАК «Нафтогаз Украины» провели в Брюсселе предварительную встречу с членами Европейской комиссии по поводу транзита российского газа через Украину после 2019 года и анбандлинга «Нафтогаза».

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что переговоры между Россией, Украиной и ЕС о продолжении транзита российского газа через территорию нашей страны назначены на 19 сентября.

Справка УНИАН. Анбандлинг - это отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа и электроэнергии.

Предполагается, что эффективный анбандлинг станет залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы. Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продолжении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.