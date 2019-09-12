В Украину пришла первая партия американского сжиженного газа

Более 6000 тонн американского СУГ для Укртатнафты выгрузили в Одессе.

Компания “Укртатнафта” приобрела 6 150 т сжиженного нефтяного газа производства американской компании Enterprise Products Partners А.

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9 сентября топливо доставили на терминал «Укрлоудсистем» в Одессе, сообщает Argusmedia.

Газ перегрузили с судна Globe Atlas класса VLGC (дедвейт - до 44 000 т), который стоял на рейде у южного побережья Кипра, и доставили газовозом Ladybower.

Отмечается, что «Укртатнафта» в этом году импортировала по морю пять партий СУГ.

Всего за январь-август в Украину по морю поступило около 27 600 т газа. Кроме «Укртатнафты», морские партии закупала компания Orange Oil с поставкой в порт Очаков.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в Варшаве Украина, Польша и США заключили соглашение о сотрудничестве с целью усиления региональной безопасности газоснабжения.

29 августа польский PGNІG и "Энергетические ресурсы Украины" договорились о поставках в Украину через Польшу американского газа.

Польская нефтегазовая компания (PGNИG) приобретает сжиженный газ у США, который будет продан компании "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) после процесса регазификации.

Украина в 2018 году импортировала 10,39 млрд куб. м природного газа на общую сумму 3,12 млрд долл.

В конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у российского «Газпрома».