«Нафтогаз» будет публиковать информацию о должниках, которые ставят под угрозу старт отопительного сезона

Информацию о недобросовестных теплопоставщиках "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начинает регулярную публикацию информации о производителях тепла, которые не выполняют требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в пределах спецобязательств и поэтому рискуют быть отключенными от ресурса в отопительный период, сообщает компания.

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«Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в отопительный период, что является абсолютно недопустимым», - сказано в сообщении.

Информацию о недобросовестных теплопоставщиках "Нафтогаз" планирует обновлять на своем сайте каждый четверг. Она будет включать, в частности, данные об уровне задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой теплопроизводителем позволит ему получать газ на льготных условиях.

На сегодня список включает 142 должника при общей численности теплопроизводителей (на момент окончания предыдущего отопительного сезона) – 1316 предприятий.

Как сообщал УНИАН, из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины» 10 теплогенерирующих предприятий могут остаться без газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.