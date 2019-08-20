ОККО проиграла суд АМКУ и должна заплатить штраф за сговор на рынке автогаза

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу ОККО против Антимонопольного комитета. За совершенные нарушения на «ОККО-Ритейл» наложен штраф в размере 2,882 млн грн.

Кассационный суд в составе Верховного Суда (Верховный Суд) поддержал Антимонопольный комитет Украины по делу об антиконкурентных согласованных действиях на рынке сжиженного углеводородного газа, оставив без удовлетворения кассационную жалобу компании «ОККО-Ритейл», сообщила пресс-служба АМКУ.

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В пресс-службе напомнили, что решением АМКУ от 21 июня 2018 года о защите экономической конкуренции признаны действия группы «Надежда», группы «WOG», группы «ОККО» и «Факторинг Групп», которые заключалась в похожем повышении цен на сжиженный газ при его реализации в розницу в августе 2017 года. При этом анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для совершения ответчиками таких действий, что привело к ограничению конкуренции.

Отмечается, что за совершенные нарушения, согласно законодательству, на ответчиков наложены штрафы в общей сумме 40,997 млн грн. Непосредственно на ООО «ОККО-Ритейл» - 2,882 млн грн.

Как сообщал УНИАН, во второй половине августа 2017 года в Украине отмечался резкий рост цен на автогаз во многих сетях АЗС. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал рост цен на сжиженный газ диверсией и поручил ряду министерств и АМКУ разработать возможные решения этой проблемы. По состоянию на 28 августа цены достигли рекордных значений 16,49-16,99 грн за литр, после чего ценовая ситуация на рынке стабилизировалась.

31 августа в АМКУ сообщили о намерении провести проверку ряда компаний-трейдеров по сжиженному газу.

26 декабря 2017 года Антимонопольный комитет в ходе расследования возможных антиконкурентных и согласованных действий, которые привели к росту цен на сжиженный газ в Украине в августе 2017 года, привлек в качестве ответчиков компании-нефтетрейдеры, которые входят в группы WOG, ОККО и «Надежда».