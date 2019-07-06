Зеленский планирует обсудить с Трампом вопросы противодействия строительству «Северного потока-2»

Также президент Владимир Зеленский отметил, что почти все европейские государства уже давно определились с позициями относительно строительства «Северного потока-2».

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом вопросы противодействия строительству газопровода «Северный поток-2», который Россия вместе с европейскими странами строит в обход Украины.

Об этом президент заявил сегодня во Львове во время представления нового председателя Львовской облгосадминистрации Маркияна Мальского.

«Что реально может работать? Потому что госпожа Меркель, господин Макрон, думаю, не будут влиять на продолжение строительства «Северного потока», так как на них влияет очень сильно локальный бизнес, они ничего с этим сделать не смогут. Поэтому единственное решение этого вопроса - у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом Америки. Это - единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины», - сказал Зеленский.

Читайте такжеК строительству «Северного потока-2» присоединятся еще более 20 кораблей

(По данным Посольства Украины в США, Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон, однако дата визита еще не определена - УНИАН).

Также Зеленский отметил, что почти все европейские государства уже давно определились с позициями относительно строительства «Северного потока-2».

«Вопрос в том, что делать с «Северным потоком-2»? Мы уже понимаем, что, кроме Дании, вся Европа будет поддерживать строительство «Северного потока». Нечего скрывать. Это как возвращение России в ПАСЕ. Вопрос решен уже давно, очень давно, не надо спекулировать, что это при нас произошло. Нас никто не спрашивает», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Трамп заявил, что США изучают возможность введения санкций против участников строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

3 июня в базе Конгресса США был опубликован законопроект, которым предусматривается введение санкций против кораблей и компаний, задействованных в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешения на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2».

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.