Нефть дорожает на геополитической напряженности на Ближнем Востоке

Brent подорожала до $64,71 за баррель, WTI - до $57,82 за баррель.

Мировые цены на нефть растут третью торговую сессию подряд на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, которая может привести к перебоям с поставками сырья из региона.

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Об этом сообщает Прайм.

"По состоянию на 8:56 цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,4%, до 64,71 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,68%, до 57,82 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым фактором, который продолжает поддерживать стоимость "черного золота", остается усилившаяся напряженность в отношениях между США и Ираном. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) в минувший четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в южной части страны после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

"В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что в понедельник США введут новые существенные санкции в отношении Ирана, которые призваны не допустить обладания им ядерным оружием", - напоминает издание.

Аналитик Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что напряженность на Ближнем Востоке будет поддерживать цены на нефть в начале недели, "поскольку рынки будут ждать реакции Ирана на угрозу дополнительных санкций".