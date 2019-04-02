Украина увеличила транзит газа до 21 миллиарда кубов

В марте транзит газа сократился на 10,9%.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-марте 2019 года увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 21 миллиарда кубометров.

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Об этом сообщает оператор газотранспортной системы - госкомпания "Укртрансгаз".

В частности, за март транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,2 миллиарда кубометров, что на 10,9% меньше, чем за март прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 86,774 миллиарда кубометров.

В 2017 году Украина транспортировала в Европейский Союз рекордные за несколько последних лет объемы газа - 93 миллиарда кубометров.