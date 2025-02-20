Наиболее популярными в этом сегменте стали электромобили.

В январе украинцы приобрели 3,3 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто возрастом до 5 лет. Об этом пишут эксперты портала "УкрАвтопром".

Они напоминают, что в январе свою первую регистрацию в нашей стране прошли 14 тысяч легковых авто с пробегом. Таким образом, модели возрастом до 5 лет составили 24% от этого количества.

Наиболее популярными в этом сегменте импортируемых авто стали электромобили (48%). Сразу за ними следуют бензиновые (34%) и гибридные (9%) авто. На дизельные и автомобили с ГБО пришлось 7% и 2% соответственно.

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ТОП-10 самых популярных подержанных импортированных авто в возрасте до 5 лет:

Tesla Model Y - 341 авто. Tesla Model 3 - 179 авто. Mazda CX-5 - 96 авто. Nissan Rogue - 96 авто. Kia Niro - 96 авто. Audi e-tron Sportback - 87 авто. Hyundai Kona - 84 авто. Chevrolet Bolt - 73 авто. Jeep Compass - 70 авто. Audi Q5 - 68 авто.

Автомобильный рынок - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что в январе наиболее популярным среди новых электромобилей в Украине стал китайский BYD Song Plus EV. На второй позиции оказался Zeekr 001, а на третьей - Zeekr 7X.

Также ранее сообщалось, что в прошлом месяце свою первую регистрацию в Украине прошли почти 2,6 тыс подержанных авто из США. Наиболее популярными оказались автомобили Tesla, а именно - Model Y и Model 3. Также большим спросом среди украинцев пользовались авто от Jeep и Ford.

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