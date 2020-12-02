Закон позволяет импортировать и использовать при производстве кормов для животных добавки, зарегистрированные в ЕС.

Верховная Рада приняла закон, который позволяет разблокировать рынок кормов для животных в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта об изменениях в закон Украины "О безопасности и гигиене кормов" за основу и в целом проголосовали 268 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как объяснил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, докладывая по законопроекту, изменения позволят использовать кормовые добавки в производстве кормов, а также импортировать в Украину добавки и корма, которые зарегистрированы в Европейском Союзе.

"В Украине заблокирована поставка всех кормовых добавок - консервантов, витаминов и прочих. На данный момент процедура регистрации кормовых добавок не функционирует, что уже приводит к сокращению предложения на рынке. Данное решение позволит разблокировать рынок кормов и внедрить новую систему регистрации кормовых добавок по европейской модели, наполнить украинский реестр добавок", - сказал он.

Сольский добавил, что изменения в закон временные и будут действовать до 2024 года. По окончанию этого периода будут разрешены только те добавки, которые зарегистрированы в Украине.

На протяжении пятилетнего переходного периода в стране должна полноценно заработать собственная система регистрации кормовых добавок.

Справка УНИАН

В январе 2020 года вступил в силу закон "О безопасности и гигиене кормов", который ввел новую систему регистрации кормовых добавок. Согласно ему, готовые корма могут производиться или ввозиться в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок. При этом, данный реестр не был создан.

До этого в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине).

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Автор: Анна Нагорная